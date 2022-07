Quando escono i giochi PlayStation Plus di agosto 2022?

Come ogni mese, Sony ha svelato i giochi del Playstation Plus di agosto 2022 per PS4 e PS5. I titoli in questione, lo ricordiamo, sono disponibili per tutte e tre le tipologie di abbonamento, ossia Essentials, Extra e Premium. Ma quando saranno disponibili per il download?

A partire dal prossimo martedì 2 agosto, tutti gli abbonati al servizio Sony potranno accedere gratuitamente a Yakuza: Like a Dragon (PS5 e PS4), Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (PS5 e PS4) e Little Nightmares (PS4). Sempre il 2 agosto sarà anche il giorno in cui la linea PS Plus di luglio 2022 verrà rimossa: rimane dunque poco tempo per fare vostri Crash Bandicoot 4 It's About Time (PS4 e PS5), The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4) e Arcadegeddon (PS4 e PS5).



La tripletta proposta da Sony risulta questa volta particolarmente interessante, con tre offerte ludiche profondamente differenti ma ugualmente riuscite, tra horror, GDR nipponici e sport di strada. In particolare l'ultimo Yakuza si prospetta un prodotto molto corposo, capace di intrattenere a lungo i giocatori grazie alla sua consistente longevità.

Ma le novità per il servizio non sono finite qui: Sony ha infatti confermato che ben 8 giochi della saga di Yakuza arriveranno su Playstation Plus Extra e Premium: oltre a Like a Dragon, infatti, arriveranno Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 già dal 2 agosto, per poi proseguire nel corso dell'anno con le remastered di Yakuza 3, 4 e 5 esclusive per il tier Premium e, infine, Yakuza 6: The Song of Life.