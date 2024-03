Quando escono i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2024?

Gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium non restano a secco neppure a marzo, dal momento che Sony ha in serbo per loro una nuova ondata di videogiochi adatti a tutti i palati. Ecco quando verranno messi a disposizione.

Quando escono i nuovi giochi di marzo 2024 per PlayStation Plus Extra e Premium?

Com'è consuetudine, i cataloghi dei due tier più prestigiosi si rinnovano il terzo martedì del mese, di conseguenza i nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium saranno disponibili a partire da martedì 20 marzo 2024. Di quali titoli stiamo parlando, esattamente? Eccoli nel dettaglio:

PlayStation Plus Extra

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4 e PS5

Marvel's Midnight Suns | PS4 e PS5

Resident Evil 3 Remake | PS4 e PS5

LEGO DC Supervillains | PS4

Mystic Pillars Remastered | PS5

Blood Bowl 3 | PS4 e PS5

Super Neptunia RPG | PS4

Dragon Ball Z Kakarot | PS5 (la versione per PS4 è già disponibile nel catalogo di PlayStation Plus Extra)

PlayStation Plus Premium

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4 e PS5

Cool Boarders | PS4 e PS5

Gods Eater Burst | PS4 e PS5

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy | PS4

JoJo's Bizarre Adventure AllStar Battle R | PS4

Contestualmente, nella stessa giornata di martedì 19 marzo questi videogiochi abbandoneranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium: Sid Meier's Civilization VI, Tchia, Ghostwire Tokyo, NEO The World Ends With You, Haven, Code Vein e Outer Wilds. Portateli a termine finché potete!

