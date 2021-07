Quando escono i giochi PlayStation Plus gratis di agosto per PS5 e PS4?

Sony Interactive Entertainment ha annunciato l'ultimo mercoledì di luglio i nuovi giochi PlayStation Plus di agosto 2021, ma quando potranno essere scaricati i giochi gratis per PlayStation 5 e PlayStation 4?

La data da segnare sul calendario è quella di martedì 3 agosto, come di consueto Sony renderà disponibili per il download i giochi PlayStation Plus il primo martedì del mese, avrete poi tempo per riscattarli e aggiungerli alla libreria fini a lunedì 6 settembre. Sono tre i giochi disponibili ad agosto per gli abbonati PlayStation Plus, tra cui il gioco sportivo Tennis World Tour 2 e il Battle Royale Hunter's Arena Legends, senza dimenticare Plants vs Zombies Battle for Neighborville.

Nuovi giochi PlayStation Plus agosto 2021

Plants vs Zombies Battle for Neighborville (PS4 e PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4 e PS5)

Hunter's Arena Legends (solo PS5)

Da notare come Hunter's Arena Legends sarà disponibile solamente per PlayStation 5 mentre gli altri due titoli vengono proposti in versione PS4 pienamente compatibili con la nuova console. Avete tempo fino al 2 agosto per scaricare i giochi PlayStation Plus di luglio 2021 e aggiungere alla vostra libreria Call of Duty Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds per PS4, oltre a A Plague Tale Innocence per PS5.