Quando escono i giochi PlayStation Plus gratis di ottobre 2022?

Sony ha annunciato i giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2022, ma da quando saranno disponibili i nuovi giochi Plus per PS4 e PS5? L'attesa non sarà particolarmente lunga e tra pochi giorni sarà possibile giocare con i nuovi giochi di ottobre per gli abbonati PS Plus.

I nuovi giochi del mese saranno disponibili da martedì 4 ottobre e resteranno disponibili fino al primo lunedì di ottobre, ovvero il 31 ottobre, per poi essere sostituiti dal primo novembre dai nuovi giochi della lineup PlayStation Plus. Ricordiamo che Sony deve ancora annunciare i giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di ottobre, questi verranno svelati più avanti nel corso del mese corrente, presumibilmente quindi oggi o domani al più tardi.

A ottobre gli abbonati PlayStation Plus Essentials (e di conseguenza anche gli utenti con profili di iscrizione superiore) potranno scaricare gratis Injustice 2, Hot Wheels Unleashed e Superhot, tre titoli forse non di primissimo piano ma indubbiamente di buon qualità, tra questi spicca Hot Wheels Unleashed sviluppato dallo studio italiano Milestone in collaborazione con Mattel, un gioco capace di riscuotere un buon successo di pubblico e critica.

Nel frattempo è disponibile un nuovo bonus PlayStation Plus gratis per tutti gli abbonati dedicato ad un gioco molto popolare del catalogo PS4 e PS5.