Quando escono i nuovi giochi PlayStation Plus Premium e Extra?

Con l'arrivo di PlayStation Plus Extra e Premium, sono in molti a chiedersi quando Sony aggiungerà nuovi giochi al catalogo. Usciranno giochi su base mensile oppure ci saranno aggiornamenti senza tempistiche precise? Facciamo chiarezza.

Sony conferma che gli aggiornamenti arriveranno due volte al mese per quanto riguarda la lineup Premium e Extra:

"Con il nuovo servizio PlayStation Plus i giochi continueranno ad aggiornarsi ogni mese; pertanto, ci sarà sempre qualcosa di nuovo a cui giocare. In linea con la nostra consueta cadenza per PlayStation Plus e PlayStation Now, gli aggiornamenti saranno disponibili due volte al mese."

Per quanto riguarda invece PlayStation Plus Essentials non cambierà nulla rispetto ad ora e ogni primo martedì del mese verranno aggiunti al catalogo nuovi giochi gratis per PS4 e PS5. Viene chiarito che "a metà di ogni mese sarà disponibile un ulteriore aggiornamento con nuovi giochi per i piani PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe. Il numero di giochi aggiornati varierà ogni mese."

Sony seguirà quindi il modello già adottato da Xbox Game Pass, con due aggiornamenti mensili dei giochi in catalogo, così da offrire titoli sempre nuovi con costanza. Si può giocare offline con i giochi PlayStation Plus? Sì, ma con una piccola limitazione, come confermato da Sony i nqueste ore.