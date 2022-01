Quando escono i nuovi giochi Xbox Game Pass di febbraio?

Con l'uscita di Taiko no Tatsujin: The Drum Master, avvenuta giovedì scorso, si è esaurita l'ondata dei nuovi giochi di gennaio per Xbox Game Pass. Se siete abbonati al servizio, allora sapete benissimo che Microsoft non vi lascerà a lungo senza nuovi giochi: tra pochi giorni arriveranno i nuovi titoli di febbraio!

Solitamente, l'annuncio dei nuovi giochi per Xbox Game Pass viene effettuato il primo martedì del mese, dunque ci aspettiamo una comunicazione da parte della casa di Redmond per il 1° febbraio. Nonostante non si sia ancora sbottonata ufficialmente, in ogni caso, sono già quattro i giochi ad essere stati confermati per il mese di febbraio.

Il primo è Dreamscaper, un action roguelike con visuale isometrica che debutterà su console il 3 febbraio. Una settimana più tardi, il 10 febbraio per l'esattezza, sarà seguito da altre due novità per Xbox, ossia Besiege, un building game medievale basato sulla fisica, ed Edge of Eternity, un gioco di ruolo ispirato a Final Fantasy. Il 17 febbraio, invece, a festeggiare saranno gli abbonati a PC Game Pass, dal momento che riceveranno immediatamente al day one Total War: Warhammer 3, il "cataclismico" capitolo finale della trilogia di strategici sviluppati da Creative Assembly.

Le premesse non sono affatto male, dunque attendiamo la prossima settimana con ansia per scoprire la line-up completa delle novità per Xbox Game Pass. Tra l'altro, conosciamo pure alcuni dei giochi in arrivo a marzo! Tunic debutta il 16 marzo, Shredders il 17 marzo, Crusader Kings III per Xbox One e Series X|S il 29 marzo e Weird West il 31 marzo. Dura la vita videoludica degli abbonati a Xbox Game Pass.