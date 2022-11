Quando escono i nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre 2022?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre 2022, la prima metà del mese è sicuramente ricca di titoli interessanti come Pentiment, Somerville e Football Manager 2023. Ma quando escono? Ecco le date!

Tre i giochi già disponibili per il download, ovvero The Legend of Tianding (Cloud, Console, PC) e due giochi di The Walking Dead per PC: The Walking Dead A New Frontier The Complete Season e The Walking Dead Michonne The Complete Season.

Nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre 2022

The Legend of Tianding (Cloud, Console, PC) - Disponibile ora

The Walking Dead A New Frontier The Complete Season (PC) - Disponibile ora

The Walking Dead Michonne The Complete Season (PC) - Disponibile ora

Ghost Song (Cloud, Console, PC) – 3 novembre

Football Manager 2023 (PC) – 8 novembre

Football Manager 2023 Console (Cloud, Console, PC) – 8 novembre

Return to Monkey Island (Cloud, Console, PC) – 8 novembre

Vampire Survivors (Console) – 10 novembre

Somerville (Console e PC) – 15 novembre

Pentiment (Cloud, Console, e PC) – 15 novembre

Particolarmente interessante la giornata dell'8 novembre che vedrà l'arrivo di Football Manager 2023 e Return to Monkey Island, mentre il 15 novembre debuttano Somerville e Pentiment. Infine dall'8 novembre i seguenti giochi abbandoneranno il catalogo Xbox Game Pass: Football Manager 2022, Football Manager 2022 Xbox Edition, Art of Rally, Fae Tactics, Next Space Rebel, One Step from Eden, mentre dal 15 novembre Supraland non sarà più disponibile.