Quando escono Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank Rift Apart per PS5?

In occasione del CES 2021 Sony ha pubblicato un nuovo trailer di PS5 dedicato ai giochi in arrivo nei prossimi mesi, tra questi troviamo anche Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank Rift Apart. Ma quando escono esattamente?

Per entrambi i giochi la finestra di lancio riportata è un generico 2021, come potete notare spulciando la lista riportata qui sotto:

Nuovi giochi PS5

Hitman 3 – gennaio 2021

Returnal – 19 marzo 2021

Kena Bridge of Spirits – marzo 2021

Solar Ash – giugno 2021

Little Devil Inside – luglio 2021

Ghostwire Tokyo – ottobre 2021

Stray – ottobre 2021

Ratchet & Clank Rift Apart – 2021

Horizon Forbidden West – 2021

Project Athia – gennaio 2022

Pragmata – 2023 (prima, 2022)

Project Athia e Pragmata usciranno nel 2022 e 2023 rispettivamente mentre quest'anno arriveranno tra gli altri Ghostwire Tokyo, Little Devil Inside, Returnal, Kena Bridge of Spirits e i già citati Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank Rift Apart, questi ultimi due tuttavia privi di una finestra di lancio precisa.

L'impressione è che Sony voglia preservare i suoi gioielli della corona, con ogni probabilità sia Ratchet & Clank Rift Apart che Horizon Forbidden West saranno protagonisti di eventi dedicati nei prossimi mesi. Il gioco Insomniac in particolare è atteso per la prima parte dell'anno dunque potrebbe non mancare moltissimo al reveal della data di uscita.