Quando escono ogni mese i nuovi giochi PlayStation Plus?

Quando escono i nuovi giochi PlayStation Plus? E' una domanda che potrebbe sembrare banale ma che in realtà ha perfettamente senso, sopratutto se vi siete abbonati da poco al servizio e non conoscete ancora bene le date e le abitudini di Sony.

I nuovi giochi PlayStation Plus vengono annunciati l'ultimo mercoledì del mese per poi essere resi disponibili il primo martedì del mese successivo. Ad esempio l'ultimo mercoledì di febbraio Sony annuncerà i giochi gratis PlayStation Plus di marzo scaricabili dal martedì successivo.

Ci sono però delle eccezioni e in questi anni è capitato che Sony anticipasse l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus al lunedì o al martedì per esigenze di calendario (periodi festivi o annunci in contemporanea con gli eventi PlayStation State of Play) ma si è trattato di eventualità rarissime.

E per quanto riguarda l'orario? In questi casi non ci sono mai cambiamenti di sorta e l'ora di annuncio è sempre fissata per le 17:30 in Italia. Ricapitoliamo dunque: i nuovi giochi PlayStation Plus vengono annunciati l'ultimo mercoledì del mese e sono disponibili per il download il primo martedì del mese e resteranno scaricabili per i successivi trenta giorni.

Che giochi ci sono su PlayStation Plus? Il catalogo è incredibilmente vasto e include decine di giochi per PlayStation 4 e PS5 tra cui Bugsnax, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered, Concrete Genie, Destruction AllStars, Maneater, Shadow of the Tomb Raider, God of War, Final Fantasy XV e tantissimi altri.