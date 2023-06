Quando escono Persona 3 Reload, P5 Tactica, sono esclusiva Xbox o no? Sono su Game Pass?

Anticipati da leak involontari diffusi dalla stessa Atlus, i reveal del trailer di Persona 3 Reload e di Persona 5: Tactica sono giunti ufficialmente nel corso dell'Xbox Games Showcase.

Il ricco appuntamento a marchio Microsoft ha dunque visto Atlus tra i partner principali. Dal palco dell'evento, il colosso giapponese ha presentato il remake di Persona 3, in arrivo sul mercato nel corso dei primi mesi del 2024. In aggiunta, come già accennato, l'Xbox Games Showcase ha ospitato anche la presentazione di un nuovo spin-off di Persona 5, con l'annuncio del primo trailer di Persona 5 Tactica. Quest'ultima produzione vedrà il ritorno dei Phantom Thieves, con lancio già in programma per il prossimo 17 novembre 2023.

Al momento, entrambi i giochi Atlus sono stati presentati come esclusive Microsoft, in arrivo su PC, Xbox Series X|S e - per il solo P5 Tactica - Xbox One. In aggiunta, sia Persona 3 Reload sia Persona 5 Tactica faranno il proprio ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one. Per il momento, non sono stati condivisi annunci ufficiali in merito ad altre versioni dei due JRPG. Segnaliamo tuttavia che a breve distanza dal reveal sono emerse alcune indiscrezioni, che vorrebbero Persona 5 Tactica in arrivo anche su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch: per saperne di più sarà necessario attendere una smentita o una conferma direttamente da Atlus.