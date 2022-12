Quando escono e quanto pesano i giochi PlayStation Plus di dicembre?

Il PlayStation Plus si prepara a chiudere il 2022 con un nuovo trittico di giochi, relativi al mese di dicembre, che saranno a disposizione per tutti gli abbonati al servizio di Sony per PlayStation 5 e PS4.

Per concludere l'annata al meglio, la compagnia nipponica mette a disposizione dei suoi giocatori Mass Effect Legendary Edition (versione PS4), Biomutant (PS5 e PS4) e Divine Knockout (PS5 e PS4). Sappiamo quando escono i giochi PS Plus di dicembre 2022? Come di consueto, la data è fissata per il primo martedì del mese, dunque le tre produzioni potranno essere scaricate gratuitamente a partire dal 6 dicembre, e resteranno a disposizione fino a lunedì 2 gennaio 2023.

E per quanto riguarda il peso dei tre giochi su PS5 e PS4? La pagina Twitter PlayStation Game Size ci rivela nel dettaglio quanto spazio libero è richiesto sulle nostre console per installare i tre titoli: Biomutant occupa solamente 12,341GB su PS5 e 11,108GB su PS4, mentre Divine Knockout ancora meno, precisamente tra i 3 e gli 8GB sulla console next-gen, e tra i 4 e gli 8GB su quella old-gen.

Per quanto riguarda Mass Effect Legendary Edition, la raccolta targata BioWare necessita di 85,082GB liberi, ma per la versione europea saranno necessari altri 20GB aggiuntivi portando il totale ad oltre 105GB. A tal proposito ricordiamo che, sebbene previsto solo in versione PS4, il titolo è ovviamente giocabile in retrocompatibilità anche su PS5.

Il peso richiesto per l'installazione è consistente, ma la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition conferma che vale assolutamente la pena rivivere l'odissea spaziale del Comandante Shepard. Scopriamo infine quando verranno annunciati i giochi PS Plus Extra e Premium di dicembre 2022.