Quando escono e quanto pesano i giochi PlayStation Plus di novembre?

Sony ha annunciato ufficialmente quali sono i giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2022. Si tratta dei titoli inclusi con l'abbonamento Essentials, dunque dispinibili per tutti gli iscritti che tra pochi giorni potranno godersi Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection ed Heavenly Bodies.

Ma di preciso quando saranno disponibili i giochi PS Plus di novembre? I fan potranno scaricare i tre giochi già a partire dal martedì 1 novembre 2022, e fino al prossimo 6 dicembre compreso. Sappiamo anche quanto pesano i nuovi titoli PS Plus? Ecco di seguito lo spazio libero richiesto per installare le varie produzioni sulle vostre console:

Nioh 2 - 51,472GB su PS5 e 49,261GB su PS4

- 51,472GB su PS5 e 49,261GB su PS4 Heavenly Bodies - 1,045GB su PS5 e 3,103 su PS4

- 1,045GB su PS5 e 3,103 su PS4 LEGO Harry Potter Collection - 16,413GB su PS4. In questo caso non è prevista una versione nativa PS5, ma sarà possibile scaricare il gioco sulla console next-gen grazie alla retrocompatibilità

L'Action/RPG sviluppato da Team Ninja richiede quindi un certo spazio libero per essere installato, ma nel complesso il nuovo trittico non risulta eccessivamente pesante per le vostre piattaforme. E per restare sempre in tema di produzioni disponibili senza spendere un centesimo, scoprite con noi quali sono i migliori giochi horror gratis disponibili su PlayStation Plus.