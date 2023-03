Quando escono e quanto pesano i giochi PlayStation Plus Premium Extra di marzo?

Sono da poco usciti i giochi gratis PlayStation Plus Essential di marzo 2023, mancano all'appello i giochi del catalogo Extra e Premium, in arrivo nei prossimi giorni. Ma quando escono e quanto pesano i nuovi giochi PS Plus?

Per quanto riguarda la data di uscita, Sony non ha ancora confermato nulla ma sappiamo che TChia arriverà al lancio su PlayStation Plus Extra e Premium: il gioco debutterà il 21 marzo e quindi possiamo aspettarci che sia proprio questa la data scelta per il "drop" dei nuovi giochi per gli abbonati ai livelli Premium ed Extra.



Questo mese gli iscritti ai due tier superiori possono scaricare gratis Ghostwire Tokyo per PS5 (20GB), Immortals Fenyx Rising per PS4 e PS5 (33GB), TChia per PS4 e PS5 (dimensioni da definire), Tom Clany's Rainbow Six Extraction per PS4 e PS5 (60GB) e infine Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5, con un peso di 120GB.



Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare una nuova demo gratis e provare Disney Dreamlight Valley per un periodo di tempo limitato, su Everyeye.it trovate anche le previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di aprile, l'annuncio è previsto per la fine del mese, al momento non ci sono leak o anticipazioni ma noi ci siamo divertiti a lanciare le nostre idee.