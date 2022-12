Quando escono e quanto pesano i giochi Xbox Game Pass di dicembre?

Dicembre è cominciato con la promessa di tanti nuovi giochi in arrivo in Xbox Game PassPass. Sono ben dieci quelli che si uniranno al catalogo nelle prime due settimane del mese, mettendo a dura prova gli hard disk e gli SSD di tutti gli abbonati "onnivori" desiderosi di provarli tutti. Avete abbastanza spazio per scaricarli? Scopriamolo assieme.

Spulciando il Microsoft Store, siamo riusciti a risalire alle dimensioni approssimative della maggior parte dei nuovi giochi per Xbox Game Pass. Laddove non disponibile (le edizioni Xbox di Chained Echoes e Potion Craft non sono ancora presenti su Microsoft Store), abbiamo scelto di riportare la dimensione dichiarata su Steam.

The Walking Dead The Final Season (1 dicembre) - 4,36 GB

Eastward (1 dicembre) - 1,22 GB

Totally Reliable Delivery Service (1 dicembre) - 4,27 GB

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (6 dicembre) - 45,14 GB

Hello Neighbor 2 (6 dicembre Day One) - 12,91 GB

Chained Echoes (8 dicembre Day One) - Dato non disponibile su Microsoft Store, su Steam indica 900 MB circa

Metal Hellsinger (8 dicembre) - 13,24 GB

High on Life (13 dicembre Day One) - 45 GB

Potion Craft (13 dicembre) - Dato non disponibile su Microsoft Store, su Steam indica 5 GB

Hot Wheels Unleashed GOTY (rinviato a data da destinarsi) - 17,34 GB

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (15 dicembre) - 2,74 GB

Quali scaricherete? Avete abbastanza spazio a disposizione oppure dovete rinunciare a qualcosa? Tenete anche presente che il 15 dicembre verranno rimossi undici giochi dal catalogo di Game Pass. Si tratta di una notizia triste, ma ha anche un lato positivo: cancellandoli dal vostro dispositivo potrete liberare un po' di spazio!