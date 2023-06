Quando escono PlayStation 6 e Xbox Series Next? Ne parla Microsoft nella causa con l'FTC

Mentre in rete si discute delle ultime dichiarazioni di Jim Ryan sulla mancata condivisione di informazioni su PS6 con Activision, sui social spuntano ulteriori passaggi altrettanto importanti della documentazione prodotta nella causa intentata da FTC contro Microsoft per il futuro del publisher di Call of Duty.

Nei documenti esaminati dalla redazione di IGN.com, ad esempio, emergono le dichiarazioni rese dai legali di Microsoft sulla 'finestra di lancio prevista' della prossima generazione di console Xbox e PlayStation.

Discutendo dell'accordo che Microsoft ha proposto a Sony per 10 anni di Call of Duty su PlayStation, gli avvocati del colosso tecnologico statunitense hanno aperto una finestra sul futuro e condiviso informazioni davvero molto importanti sulla prossima generazione di piattaforme PlayStation e Xbox: "I termini indicati da questo accordo superano in ogni caso il periodo di inizio previsto per la prossima generazione di console, ossia il 2028. Pertanto, Call of Duty verrà pubblicato anche sulle piattaforme PlayStation della prossima generazione, qualora dovessero essere lanciate durante il periodo di validità dell'accordo".

A voler dar retta ai legali di Microsoft, quindi, il lancio di PlayStation 6 e Xbox Series 'Next Gen' dovrebbe avvenire nel 2028, o almeno è questa la previsione dell'azienda americana in funzione dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo nell'industria dell'intrattenimento (e non solo), basti pensare al recente annuncio dell'aumento di prezzo di Xbox Series X e del Game Pass.