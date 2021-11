Quando escono Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente per Nintendo Switch?

La quarta generazione di Pokémon ha significato per molti il benvenuto nel mondo dei mostri tascabili, introducendo inoltre alcuni dei leggendari più amati dai fan quali Dialga e Palkia. Per questo, l'annuncio dei remake dedicati a Diamante e Perla è stato accolto con entusiasmo. Ma quando escono Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente?

In attesa di Leggende Pokémon Arceus (ecco l'ultimo trailer di Leggende Pokémon Arceus), che arriverà il prossimo anno su Nintendo Switch con tutta una serie di novità per la storica saga Nintendo, gli appassionati potranno far scorrere più velocemente le settimane mancanti allo spin-off di inizio 2022 facendo ritorno a Sinnoh. I remake di Diamante e Perla, infatti, daranno nuova linfa vitale ai giochi originariamente usciti nel 2006 grazie ad una veste grafica rinnovata e funzioni inedite di personalizzazione, tra cui un outfit ispirato alla Versione Platino del gioco ottenibile effettuando il preorder. Pokémon Diamente Lucente e Perla Splendete usciranno il 19 novembre 2021, esclusivamente sulla console ibrida della Grande N.

Che si tratti della volta prima volta con la quarta generazione Pokémon o che siate dei veterani, ecco il nostro speciale su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, in un viaggio alla riscoperta di due dei giochi maggiormente rimasti impressi nel cuore degli appassionati.