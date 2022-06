Quando escono Pokémon Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch?

Pokémon Scarlatto e Violetto daranno il via alla Nona Generazione Pokémon, che promette di portare i fan in una nuova, grande regione con tantissimi nuovi mostri tascabili da catturare e far evolvere. I due giochi sono stati annunciati lo scorso 27 febbraio, in quell'occasione tuttavia Nintendo non confermò la data d'uscita ufficiale.

Dunque, quando escono Pokémon Scarlatto e Violetto? La domanda ha finalmente trovato risposta con il nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto: le prossime avventure principali della serie saranno disponibili su Nintendo Switch a partire dal 18 novembre 2022, confermando quindi i piani della Grande N che aveva sin da subito pianificato un lancio entro la fine dell'anno.

L'ultimo filmato ci ha inoltre permesso di avere un assaggio più concreto del gameplay, delle creature vecchie e nuove che saranno incluse, ed anche di vedere l'aspetto degli inediti Pokémon Leggendari (a tal proposito, ecco come si chiamano i Leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto), uno esclusivo per ciascuna versione come da tradizione. Tra le altre meccaniche confermate, i giochi offriranno il multiplayer cooperativo fino a 4 giocatori, mentre non ci sarà un ordine preciso con il quale affrontare le varie Palestre.

Con l'uscita previsto nel giro di qualche mese, ulteriori novità su Scarlatto e Violetto non tarderanno ad arrivare, in attesa di mettere le mani sopra le versioni complete a novembre.