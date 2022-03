Quando escono Pokemon Violetto e Scarlatto per Nintendo Switch?

Pokemon Violetto e Pokemon Scarlatto sono i due nuovi giochi della serie di Game Freak, in fase di sviluppo per Nintendo Switch e in uscita esclusivamente sulla console ibrida. Ma per quando è previsto il lancio dei due nuovi giochi?

Al momento non c'è ancora una data di lancio precisa e si parla genericamente di fine 2022, finestra di lancio tradizionale per i giochi della serie Pokemon, questo vuol dire che Violetto e Scarlatto arriveranno indicativamente tra ottobre e dicembre, in passato i giochi Pokemon sono sempre usciti a metà novembre (ad eccezione di Leggende Pokemon Arceus, pubblicato a gennaio) e con ogni probabilità anche questa volta Nintendo rispetterà la medesima finestra, capace di assicurare una buona visibilità commerciale in vista delle festività natalizie.

Non ci sono ancora dettagli su preordini, eventuali limited edition o dual pack, e bonus per chi preordina il gioco, la campagna promozione verrà inaugurata probabilmente in estate, ne sapremo di più nei prossimi mesi. Nel frattempo sono stati annunciati i nuovi Starter di Pokemon Violetto e Scarlatto, tre nuove creature che si andranno ad unire a tutti i Pokemon di Violetto e Scarlatto confermati, non sappiamo ancora però se i due giochi ospiteranno l'intero Pokedex in versione completa oppure no.