Quando escono le prime sfide di Fortnite del 2020?

Da tempo i giocatori di Fortnite aspettano nuove sfide: terminate le challenge dedicate a Star Wars L'Ascesa di Skywalker e le sfide dell'evento Mezz'Inverno, adesso è tempo di nuove prove. Ma quando arriveranno esattamente?

Le nuove sfide della prima stagione di Fortnite Capitolo 2 dovrebbero partire nella giornata di domani, giovedì 9 gennaio 2020. Da sempre il giovedì è giornata di sfide per Fortnite, inoltre un box nel menu principale parla proprio di novità in arrivo nel giorno indicato. Con ogni probabilità si tratterà di Sfide a Tempo Straordinario mentre sembra improbabile almeno per il momento un nuovo evento crossover in collaborazione con giochi o film.

Sempre domani inoltre dovrebbe essere pubblicato anche l'aggiornamento 11.40 di Fortnite, il primo del 2020, idealmente atteso per questa settimana sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games. L'ultimo update risale al 18 dicembre, il team è poi andato in vacanze per le festività di fine anno ed è tornato a lavoro solo a inizio settimana, iniziando a risolvere bug e problemi tecnici di Fortnite segnalati in queste settimane dalla community.

Quasi sicuramente nel corso della giornata di oggi ne sapremo di più riguardo i nuovi contenuti di Fortnite Capitolo 2 in arrivo nei prossimi giorni.