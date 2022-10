Quando escono PS5 Pro e Xbox Series X mid-gen? Le riflessioni di Tom Henderson

Le ultime indiscrezioni sui dev-kit di PS5 Pro e Xbox Series X/S mid-gen presto nelle mani degli sviluppatori spronano il noto insider Tom Henderson a dire la sua al riguardo, presumibilmente basandosi sulle informazioni (seppur frammentarie) ottenute in questi mesi dalle sue fonti.

Riaffacciatosi sui social per discutere dei nuovi, rumoreggiati modelli più performanti di PlayStation 5 e Xbox Series X, la 'gola profonda' dell'industria videoludica riferisce di pensarla diversamente rispetto alle analisi condivise da TCL Technology.

Per il colosso cinese dell'hi-tech, infatti, il prossimo 'aggiornamento hardware' che interesserà l'attuale generazione di console Sony e Microsoft dovrebbe avvenire entro il biennio 2023/2024. Prendendo spunto da queste analisi e dalle anticipazioni condivise dall'insider Tez2 sui dev-kit di PS5 Pro e Xbox Series X mid-gen, Tom Henderson spiega ai suoi follower sui social che "personalmente, penso che non vedremo aggiornamenti hardware per PlayStation 5 e Xbox Series X almeno fino alla fine del 2024".

Per Henderson, quindi, i modelli mid-gen di PS5 e Xbox Series X potrebbero vedere la luce dei negozi (si spera non solo online) tra le vacanze natalizie del 2024 o, al più tardi, entro la prima metà del 2025. E questo, per tacere delle ultime voci di corridoio sul possibile lancio nel 2023 di Nintendo Switch 4K con hardware basato su chip Tegra239 e SoC NVIDIA con CPU a otto core, una componente grafica con 2.048 CUDA Cores, supporto al DSLL e agli effetti di illuminazione Ray Tracing.