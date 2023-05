Quando escono le recensioni di Diablo 4? Data e ora

Assieme a Final Fantasy XVI e Street Fighter 6, Diablo IV è senza dubbio il gioco più caldo ed atteso di giugno 2023, pronto a riportare in scena l'iconico Action/RPG hack 'n slash di Blizzard Entertainment con un nuovo episodio che promette scintille.

Con l'uscita ormai dietro l'angolo, fissata al prossimo 6 giugno (ed in Early Access già il primo giugno), sono imminenti anche le recensioni della nuova opera Blizzard: a rivelarci quando scade l'embargo è Forbes, che parla di recensioni disponibili in tutto il mondo a partire dalle ore 18:00 italiane di martedì 30 maggio. I verdetti sul nuovo Diablo sono quindi in arrivo e ci riveleranno le eventuali qualità e difetti del prodotto completo.

Negli scorsi mesi abbiamo avuto modo di provare a fondo Diablo 4 grazie alle Beta organizzate dagli sviluppatori, che ci hanno trasmesso sensazioni positive e promettenti nei confronti del titolo completo al netto di qualche problema tra bilanciamento delle classi ed ottimizzazione della versione PC. Con la versione definitiva ad un passo dal debutto sul mercato (ed anche su console PlayStation e Xbox), tra poco scopriremo tutta la verità su Diablo 4.

Nell'attesa potete intanto fare un ripasso della storia di Diablo, così da tenervi aggiornati su tutti gli eventi della serie in vista del nuovo capitolo.