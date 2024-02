Quando escono le recensioni di Final Fantasy 7 Rebirth? La data secondo Tom Henderson

A mitigare l'attesa per l'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth, che fortunatamente si fa sempre più vicino, ci saranno vari appuntamenti. Uno su tutti il PlayStation State of Play del 6 febbraio, che sarà incentrato interamente sul gioco di Naokoi Hamaguchi & co., e ovviamente anche le immancabili recensioni della stampa specializzata.

Quando escono le recensioni di Final Fantasu 7 Rebirth?

Square Enix non ha ancora comunicato una data ufficiale, tuttavia nella tarda serata di ieri c'ha pensato il solito Tom Henderson ad offrire indicazioni in merito. Il noto e affidabile insider è stato molto preciso affermato che l'embargo per le recensioni di Final Fantasy 7 Rebirth scadrà alle 15:00 (ora italiana) di giovedì 22 febbraio 2024, dunque un'abbondante settimana in anticipo rispetto al lancio ufficiale che è invece previsto per il 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5.

Se così fosse, i giocatori avrebbero un bel po' di tempo per valutare l'acquisto del gioco, anche se probabilmente il nocciolo duro della fanbase ha ben pochi dubbi al riguardo. Il progetto di rifacimento della settimana fantasia finale ha già dimostrato di essere valido con Remake, ma in questo caso ci sono da analizzare aspetti come gli sviluppi della storia (che sta proseguendo su binari inediti rispetto al classico del '97) e l'evoluzione del sistema di combattimento.

Mentre attendiamo conferme ufficiali in merito, segnaliamo che si vocifera anche del possibile lancio a sorpresa di una demo di Final Fantasy 7 Rebirth per PS5 in occasione dello State of Play del 6 febbraio.