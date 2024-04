Quando escono le recensioni di Stellar Blade? Lo rivela Tom Henderson

Tra gli osservati speciali di questo inizio 2024 annoveriamo Stellar Blade, un gioco d'azione in terza persona esclusivo per PS5 che ha catturato l'attenzione degli appassionati con un peculiare setting post-apocalittico e un gameplay a cavallo tra Nier e Sekiro. Come se la caverà alla prova dei fatti? Ecco quanto dovremo attendere per saperlo.

Quando escono le recensioni di Stellar Blade?

Stando a quanto riferito dall'insider Tom Henderson, le recensioni di Stellar Blade verranno pubblicate nella giornata di mercoledì 24 aprile. Le copie del gioco dovrebbero essere consegnate ai rappresentanti della stampa internazionale tra oggi 11 e domani 12 aprile, in modo da concedere loro circa due settimane per sviscerare ogni singola componente della produzione prima di emettere un giudizio.

Il lancio di Stellar Blade, ricordiamo, è fissato in esclusiva su PlayStation 5 per il 26 aprile, dunque gli indecisi avranno a disposizione abbastanza tempo per effettuare le ultime valutazioni prima dell'eventuale pre-ordine. Non che i ragazzi di Shift Up si stiano nascondendo, intendiamoci! Stellar Blade ha già scoperto le proprie carte con una demo gratis su PlayStation Store permettendo ai giocatori di prendere confidenza con il suo sistema di combattimento e gettare uno sguardo sul suo mondo post-apocalittico.

A giudicare dai dati raccolti dalla compagnia di analisi Ampere Analysis, ha già fatto breccia nel cuore della comunità: a quanto pare, la demo di Stellar Blade ha superato la demo di Final Fantasy 7 Rebirth per quanto riguarda gli utenti attivi su base giornaliera! Se il buongiorno si vede dal mattino...

