Quando escono le recensioni di Street Fighter 6?

L'uscita di un nuovo episodio numerato di una saga come quella di Street Fighter rappresenta un evento di incredibile portata, quindi non stupisce affatto sentire questo forte profumo d'hype in giro. C'è molta curiosità nei confronti del lavoro svolto da Capcom, ma per fortuna non bisognerà attendere ancora molto prima di scoprire come se l'è cavata.

Metacritic ha fiutato l'entusiasmo e ha ben pensato di offrire un'indicazione in merito alla data di pubblicazione delle recensioni di Street Fighter 6. Senza svelarla nel dettaglio, il noto aggregatore ha anticipato che l'embargo imposto da Capcom scade all'inizio della prossima settimana, dunque presumibilmente tra le giornate di lunedì 29 maggio e martedì 30 maggio.

Anche se il giorno non è ancora ben chiaro, potete comunque dormire sonni tranquilli sapendo che i pareri della stampa internazionale arriveranno con buon anticipo rispetto all'uscita del gioco, che è invece fissata per venerdì 2 giugno su PS4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. In questo modo potrete decidere con tutta tranquillità se procedere o meno al preordine di una delle quattro edizioni di Street Fighter 6 - Standard, Deluxe, Ultimate e Collector's Edition. Nel caso doveste decidere di effettuare la prenotazione, sappiate che il preload di Street Fighter 6 partirà mercoledì 31 maggio.

Durante le prove che abbiamo effettuato nei mesi scorsi, il nuovo picchiaduro di Capcom si è presentato come un prodotto solido e promettente, dotato di funzionalità come cross-play e rollback netcode, oltre che di un nuovo schema comandi descritto come Moderno, che lo configurano come un prodotto potenzialmente in grado di appagare la vecchia guardia e al tempo stesso avvicinare i novizi.