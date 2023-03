Quando escono le recensioni di Tchia, il nuovo gioco incluso in PlayStation Plus Extra?

Seguiamo con interesse Tchia fin dall'annuncio avvenuto ai Game Awards 2020, pertanto siamo molto curiosi di scoprire il risultato finale. Per fortuna manca pochissimo all'uscita e ancor meno alla pubblicazione delle prime recensioni della stampa specializzata.

Awaceb, studio di sviluppo fondato nel 2016 per desiderio di Phil Crifo e Thierry Boura, ha fatto sapere che l'embargo per le recensioni di Tchia scade ufficialmente alle 18:00 di lunedì 20 marzo. A partire da quel momento la stampa di settore sarà dunque autorizzata a pubblicare i propri verdetti, offrendo ai videogiocatori la possibilità di farsi un'idea ancor più precisa sull'avventura.

Il lancio di Tchia, ricordiamo, è invece fissato per il giorno dopo, il 21 marzo, su PlayStation 4, PS5 e PC al prezzo budget di 29,99 euro. Tchia sarà inoltre disponibile fin dal day-one nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, concedendosi senza alcun costo aggiuntivo a tutti gli abbonati dei due tier più costosi del servizio in abbonamento di Sony.

Per chi non lo sapesse, Tchia si presenta come una colorata avventura in terza persona ambientata sulle isole di un paradisiaco arcipelago ispirato alla Nuova Caledonia, paese natale dei due fondatori dello studio. La protagonista che dà il nome al gioco, oltre a saper suonare l'ukulele, è anche in grado di prendere il controllo di ogni animale che incontra, un'abilità che le consente di volare come un uccello, immergersi come un pesce e scavare buche come un cane. A scandire la sua avventura ci pensano dei filmati doppiati nella lingua tradizionale del posto e una colonna orchestrale infusa con le sonorità locali.