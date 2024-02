Quando escono Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Red? Le ultime dal report di Ubisoft

Sullo sfondo delle voci di corridoio riguardanti il periodo di lancio di Star Wars Outlaws, Ubisoft pubblica un nuovo report finanziario che aiuta a fare luce sulle tempistiche di commercializzazione del nuovo open world sci-fi di Massive e sulla finestra d'uscita di titoli come Assassin's Creed Red.

Il documento prodotto dal colosso videoludico francese riassume i risultati raggiunti da Ubisoft nel terzo trimestre dell'attuale anno fiscale che, come nei passati esercizi, si concluderà a marzo. Prima di volgere lo sguardo al futuro, il publisher transalpino festeggia il dato dei 626,2 milioni di euro di entrate, superiore alle previsioni di 610 milioni di euro.

A trainare questi numeri sono stati i successi commerciali di Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora, come pure le entrate continue garantite da titoli come The Crew Motorfest: per quanto concerne Prince of Persia The Lost Crown, Ubisoft non fornisce dati di vendita ma si limita a precisare che "il gioco è stato elogiato all'unanimità dalla critica e dal pubblico, entrambi concordi nel ritenere che il titolo sia riuscito a far rivivere un marchio iconico".

Con l'imminente lancio di Skull & Bones, Ubisoft si concentra quindi sulle uscite dei prossimi mesi citando Assassin's Creed Red, Star Wars Outlaws, The Division Resurgence e Rainbow Six Mobile come parte della lineup per l'anno fiscale 2024-2025 (da inizio aprile 2024 a fine marzo 2025). Maggiori dettagli sui videogiochi che Ubisoft intende lanciare nel corso del prossimo anno fiscale verranno condivisi a maggio dal publisher e sviluppatore francese, presumibilmente a margine della presentazione dei risultati raggiunti nell'anno fiscale 2024-2023.