Esport e stile: K-Swiss lancia la prima linea di sneaker dedicata al gaming

K-Swiss sta iniziando a vendere scarpe per gli appassionati di esport, la prima linea si chiama Immortals Icon, una linea di sneaker creata in collaborazione con l'organizzazione esport Immortals.

Le scarpe non sono una parte essenziale dell'outfit tecnico di un giocatore professionista come lo sono per molti atleti di sport tradizionali; si tratta più di una questione di stile.

E gli sponsor non endemici stanno iniziando a comprendere che i giocatori professionisti possono indirizzare i “bisogni” e i gusti del pubblico.

"Abbracciamo gli stili unici dei nostri giocatori e comprendiamo che l'espressione personale e le prestazioni sono legate in modo univoco", ha dichiarato il CEO di Immortals, Noah Whinston. "K-Swiss è stato il nostro partner di riferimento mentre lavoravamo, collaboravamo e pensavamo alla sneaker Icon Immortals."

Le scarpe dedicate all'esport, al momento, sono tutte ovviamente orientate alla mera estetica. A luglio alle finali di Overwatch League, i London Spitfire hanno indossato delle sneaker 6.000 Dollari durante la partita. E che crepi l'avarizia.

Ora, la prossima sneaker Immortals di K-Swiss si chiamerà The Grandmaster. Le due aziende stanno facendo "ricerche scientifiche" per determinare in che modo una scarpa può influire sulle prestazioni di un giocatore esport, sia che si tratti di "movimento dei piedi durante una partita" o "regolazione della temperatura in una scarpa".

È la prima volta che un'importante azienda di calzature lancia una linea di sneaker specificatamente pensata per l'esport. Immortals Icon è disponibile sul sito Web di K-Swiss a 99 €. Siete interessati?