Quando finisce Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch?

Nonostante il nuovo capitolo di quella che è una delle più famose e apprezzate serie di esclusive targate Nintendo sia un gioco creato per essere fruito sostanzialmente all’infinito, Animal Crossing New Horizons ha in effetti anche un finale canonico, con tanto di titoli di coda.

L’ultimo capitolo del life simulator di Nintendo trasporterà i giocatori all’interno di una piccola isola ormai disabitata e per nulla attraente, sulla quale gli unici abitanti oltre a voi saranno Tom Nook, colui che di volta in volta vi presterà il denaro necessario per i vostri progetti di costruzione, e i suoi due piccoli nipoti, Mirco e Marco. Con l’avanzare del tempo, grazie alle vostre azioni potrete migliorare ogni aspetto della vostra nuova isola, creando strutture e decorazioni che vi permetteranno di attrarre sull’isola un numero sempre maggiore di nuovi abitanti, che a loro volta vi permetteranno di sbloccare nuove attività e nuovi progetti.

Lo scopo finale del gioco, sostanzialmente, sarà quello di accumulare decorazioni sempre migliori, in modo tale da raggiungere una valutazione complessiva della vostra isola di tre stelle, e riuscire di conseguenza ad attirare l’attenzione di K.K.Slider. Quest’ultimo, un cane cantautore un po’ inquietante, il giorno dopo aver saputo del vostro traguardo in valutazione raggiungerà la vostra isola per tenere un concerto: sarà proprio durante questo concerto che potrete vedere i titoli di coda del gioco, ma non preoccupatevi, perché alla fine del concerto potrete tornare a giocare esattamente dal punto in cui eravate rimasti.

Nel frattempo, nel caso in cui desideriate trascorrere le vostre ore sul gioco insieme ad alcuni amici, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come diventare amici su Animal Crossing New Horizons.