Quanto è grande PS Classic? Ecco un confronto con oggetti di uso comune

I colleghi di Twinfinite provano a soddisfare la nostra insaziabile fame di informazioni riguardanti PlayStation Classic con una simpatica comparativa immagini che ci permette di capire quali saranno le "reali" dimensioni della retroconsole Sony dedicata alla gloriosa PSX e al suo catalogo di capolavori a 32-bit.

Come specificato dal colosso tecnologico giapponese, PS Classic misura 149cm in larghezza, 33cm in altezza e 105cm in profondità, con un formato del 45% più piccolo rispetto alla console originale ma con proporzioni e form factor identici (eccezion fatta per lo scomparto del lettore CD, le cui funzioni sono meramente estetiche).

La freddezza di questi numeri, unito al dato dei 170g di peso, non ci aiuta a capire quanto possa essere davvero piccola la retroconsole Sony: per questo, gli autori di Twinfinite hanno pensato di porre il sistema in un raffronto diretto con degli oggetti di uso comune che comprendono, tra gli altri, delle posate, una tazza, un mazzo di chiavi, un casco di sicurezza e una lampadina. Non mancano ovviamente le foto che confrontano la console con PS4, PS Vita e le custodie di videogiochi come il leggendario Final Fantasy VIII. E sì, per chi se lo stesse chiedendo: c'è anche un gatto!

In calce alla notizia trovate il link all'originale galleria immagini comparativa di Twinfinite, ma prima ricordiamo a tutti gli interessati che PlayStation Classic arriverà in Italia il prossimo 3 dicembre e può essere già acquistata su Amazon.it al prezzo di 99,99€, con la possibilità di prenotarla per riceverla in tempo per il day one. Su queste pagine, invece, trovate la recensione di Francesco Fossetti e la videorecensione, anch'essa a cura del "Fossa" con il contributo di Gabriele Laurino.