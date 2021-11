Quando inizia la Beta di Dragon Ball The Breakers? Date e orari

La Beta di Dragon Ball The Breakers inizia questa settimana e c'è tempo fino al 30 novembre per registrarsi: ma quando si terrà esattamente la Beta Chiusa per PC? Ecco le date e gli orari da segnarsi sul calendario.

Esattamente come accaduto per il Network Test di Elden Ring, anche in questo caso Bandai Namco metterà a disposizione varie finestre temporali per provare Dragon Ball The Breakers:

Dragon Ball The Breakers Beta data e ora

Sessione 1: 4 dicembre 2021 dalle 3:00 alle 7:00

Sessione 2: 4 dicembre 2021 dalle 13:00 alle 17:00

Sessione 3: 4 dicembre 2021 dalle 19:00 alle 23:00

Sessione 4: 5 dicembre 2021 dalle 3:00 alle 7:00

Si potrà giocare dunque solamente nei giorni di sabato 4 e domenica 5 dicembre secondo gli orari indicati qui sopra, nelle altre fasce orarie i server saranno in manutenzione e dunque non accessibili. Potete iscrivervi alla Beta di Dragon Ball The Breakers sul sito ufficiale del gioco, al momento la fase di test è accessibile solamente su PC e la Beta per console non è prevista, almeno nel momento in cui scriviamo. Avete tempo fino alle 15:59 ora italiana del 30 novembre per registrarvi, nel corso della settimana riceverete il codice via email in caso di esito positivo.