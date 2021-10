Quando inizia il Black Friday 2021 su Euronics?

Arrivano i grandi sconti dell'autunno! Il 26 novembre è Black Friday e le grandi catene si stanno preparando al giorno più "risparmioso" dell'anno, tra queste anche Euronics che inizierà presto a proporre sconti e offerte su tantissimi prodotti di elettronica, elettrodomestici ed informatica.

Il Black Friday è venerdì 26 novembre ma le offerte proseguiranno anche nel weekend del 27 e 28 novembre e termineranno lunedì 29 novembre con il Cyber Monday. Il Black Friday 2021 di Euronics inizierà sin dalla mezzanotte del venerdì nero, come confermato dalla catena: "Le offerte interessano ogni categoria, dalla telefonia ai videogiochi e persino LEGO, sono soprattutto elettrodomestici e sfizi tecnologici come Smart TV che spronano i consumatori a mettersi in attesa. Per il web esiste il Cyber Monday dedicato alla tecnologia e all’elettronica. Euronics proporrà offerte su tutte le categorie merceologiche fin dalla prima ora del venerdì nero."



Ricapitolando quindi le offerte Black Friday 2021 di Euronics inizieranno a mezzanotte di venerdì 26 novembre e proseguiranno poi per tutto il fine settimana e fino alla mezzanotte del lunedì successivo quando terminerà il Cyber Monday. Il Black Friday sarà valido online sul sito di Euronics e nei punti vendita, in-store potrebbero esserci anche offerte valide a livello locale e per questo non segnalate online.