Quando inizia il Black Friday 2021 da Unieuro?

Il Black Friday 2021 si avvicina e Unieuro è una delle grandi catene coinvolte nel venerdì nero degli sconti e delle grandi offerte, ma quando inizia il Black Friday da Unieuro? Ecco le date da segnare subito sul calendario per scoprire le migliori offerte del Black Friday prima di tutti!

Il Black Friday Unieuro inizia il 26 novembre e per tutto il weekend la catena proporrà sconti su tantissimi prodotti. Qualche esempio? Smartphone e tablet, televisori, monitor, PC fissi, desktop e computer da gaming, videogiochi e console (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch), accessori, piccoli e grandi elettrodomestici (Dyson, aspirapolveri, friggitrici ad aria, forni a microonde) prodotti per la cura e l'igiene della persona (spazzolini elettrici, rasoi elettrici). Spazio ovviamente anche al Black Friday Apple con sconti su iPhone, iMac, iPad, MacBook, AirPods e accessori.

Questi sono ovviamente solamente alcuni dei prodotti in offerta da Unieuro per il Black Friday 2021, le promozioni come detto partiranno il 26 novembre e termineranno lunedì 29 novembre, giorno del Cyber Monday. A metà novembre arriveranno sicuramente altre informazioni sulle offerte Black Friday di Unieuro, nel frattempo segnatevi le date indicate sul calendario e ricordatevi di seguirci sul canale Telegram offerte e sconti Everyeye aggiornato quotidianamente (no spam) con sconti e offerte.