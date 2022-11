Quando inizia il Black Friday 2022 su Amazon?

Quando sarà il Black Friday 2022 su Amazon? Nel momento in cui scriviamo, il colosso dell'Ecommerce non ha ancora annunciato le date delle offerte del Black Friday 2022 ma come da tradizione possiamo aspettarci che queste possano partire a inizio novembre.

La settimana del Black Friday inizia il 21 novembre e terminerà il 28 novembre con il Cyber Monday, nel mezzo il Black Friday del 25 novembre ed il Black Weekend del 26 e 27 novembre. Amazon però come da tradizione potrebbe lanciare le prime offerte in anticipo e in questo senso guardando il calendario possiamo ipotizzare quelle del 7 o del 14 novembre come le date più probabili per l'avvio delle celebrazioni del Black Friday da parte di Amazon.

