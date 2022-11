Quando inizia il Black Friday da GameStop sul sito e nei negozi?

Tra i tanti negozi che fanno il Black Friday in Italia troviamo anche GameStop, la celebre catena specializzata nella vendita di console, videogiochi, merchandising e accessori di informatica e telefonia. Ma quando inizia il Black Friday di GameStop?

Il Black Friday 2022 è venerdì 25 novembre, le offerte continueranno poi anche durante il Black Weekend del 26 e 27 novembre e termineranno con il Cyber Monday del 28 novembre. GameStop potrebbe però iniziare a proporre le prime offerte con qualche giorno di anticipo, a partire dalla settimana precedente a quella del Black Friday o probabilmente da lunedì 21 novembre.

Sono tanti i prodotti oggetto di sconti e promozioni da GameStop, sicuramente troveremo console e videogiochi in offerta ma anche giochi da tavolo e di carte, fumetti, action figure, statuine, film in DVD e Blu-Ray, gadget e merchandising dedicato alle serie televisive, ai film, ai videogiochi e agli anime più famosi come Dragon Ball, One Piece e Naruto, solamente per citarne alcuni. Senza dimenticare i vendutissimi Funko Pop!

Vi suggeriamo di tenere d'occhio il volantino di GameStop GS Deals e di seguire il canale Telegram offerte e sconti Everyeye.it per essere sempre aggiornati sulle migliori offerte del Black Friday.