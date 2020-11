Quando inizia il Black Friday di GameStopZing e quali sconti aspettarsi?

Quando inizia il Black Friday di GameStop? Si avvicina il Venerdì Nero e molti negozi si stanno preparando per le offerte del Black Friday, che quest'anno più che mai saranno fortemente incentrate sull'online, così da scongiurare (o comunque, limitare) code e assembramenti nei negozi e salvaguardare il più possibile la salute di clienti e commessi.

Le offerte Black Friday di GameStopZing inizieranno il 23 novembre e proseguiranno fino al 30 novembre (giorno del Cyber Monday), toccando ovviamente l'apice il 27 novembre e durante il weekend del Black Friday del 28 e 29 novembre. La catena promette sconti fino al 70% su videogiochi e tantissimi altri prodotti tra cui console, accessori, gadget e merchandising di ogni genere, presto verranno diffusi maggiori dettagli sulle offerte per il Venerdì Nero.



Ricordiamo che online è possibile trovare la lista dei GameStop aperti e chiusi, l'azienda invita i clienti a "recarsi in negozio solo se strettamente necessario e munito di guanti e mascherina, nonché della relativa autocertificazione. GameStopZing non è responsabile di eventuali sanzioni. In ottemperanza al DPCM del 3 Novembre, i nostri negozi presenti all’interno dei centri commerciali resteranno chiusi nelle giornate di sabato e domenica."



Grande attenzione, come detto, verrà posta sulle offerte online con una settimana di sconti e promozioni speciali sul sito di GameStopZing.