Quando inizia il Black Friday a Mediaworld?

Mediaworld partecipa al Black Friday 2020 con una serie di offerte e sconti speciali su tutti i prodotti, dagli smartphone alle TV 4K, passando per PC desktop e portatili, elettrodomestici, console, videogiochi e tantissimi altri articoli.

Le offerte Black Friday Mediaworld sono attualmente in corso e termineranno il 18 novembre, si tratta però solamente di un gustoso antipasto a quella che sarà la portata principale, ovvero gli sconti del Black Friday in partenza la settimana del 23 novembre e che si concluderanno lunedì 30 novembre per il Cyber Monday, in mezzo il Black Friday (27 novembre) e il Black Weekend (28 e 29 novembre).

Tra le offerte del Black Friday targato Mediaworld troviamo sconti su TV e smartphone Xiaomi e Samsung, sconti su TV Samsung e monitor HP senza dimenticare le offerte su videogiochi e console. Le promozioni in corso sono valide fino al 18 novembre compreso, non è escluso che giovedì 19 novembre la catena possa lanciare un nuovo volantino per il weekend, anteprima del Black Friday 2020.

Lo sapevate? Gli analisti prevedono record per il Black Friday online, date le misure restrittive per contenere i contagi da Coronavirus, molti si riverseranno sugli acquisti online e le grandi catene punteranno quest'anno più del solito su questo canale di vendita.