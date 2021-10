Quando inizia il Black Friday da Mediaworld? Data di inizio degli sconti

Quando inizia il Black Friday da Mediaworld? La catena rossa si sta preparando all'arrivo del giorno più interessante dell'anno per quanto riguarda gli sconti e le offerte pazze, ma qual è la data da segnare sul calendario?

Quest'anno il Black Friday è il 26 novembre, la catena fa sapere che "in occasione del Black Friday MediaWorld lancerà una serie di offerte lampo, promozioni e sconti imperdibili su tantissimi prodotti di tecnologia ed elettronica, smartphone, TV, elettrodomestici e molto altro ancora, acquistabili online o in negozio."



Possiamo aspettarci, come da tradizione, che le offerte proseguano anche per il Black Weekend (27 e 28 ottobre) e per il Cyber Monday del 30 novembre, giorno che idealmente chiude il weekend di shopping. Mediaworld invita i clienti a registrarsi per essere sempre aggiornati su tutte le promozioni ed essere tra i primi a scoprire le offerte del Black Friday 2021, sicuramente ci saranno sconti su televisori, console, piccoli e grandi elettrodomestici, soundbar, cofanetti DVD film e serie TV, videogiochi, prodotti per la pulizia (aspirapolveri e non solo) e l'igiene personale (rasoi, spazzolini elettrici) e tantissimi altri articoli, sconti validi online e nei negozi della catena.



Infine ricordatevi di seguire il canale Telegram offerte tech e videogiochi di Everyeye dove vi aggiorneremo tempestivamente con le migliori offerte del Black Friday 2021 e non solo.