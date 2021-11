Quando inizia il Black Friday su PlayStation Store? Non c'è ancora una data ma il Black Friday 2021 è il 26 novembre possiamo dunque aspettarci che il negozio digitale di Sony proponga una serie di offerte speciali con qualche giorno di anticipo rispetto al Venerdì Nero.

Solitamente le promozioni sul PlayStation Store europeo si aggiornano il mercoledì, possiamo ipotizzare dunque che le offerte inizieranno il 24 novembre a meno che Sony non voglia dare il via alla Settimana del Black Friday (Black Friday Week) lunedì 22 novembre, restiamo in attesa di conferme e informazioni più precise da parte dell'azienda per quanto riguarda la data di inizio del Black Friday PlayStation.

Sono in molti ad aspettarsi sconti sui giochi di terze parti e ovviamente sulle grandi esclusive PS4 e PS5 targate Sony come Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut, Ratchet & Clank Rift Apart, The Last of Us Parte 2, Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Returnal, solamente per citarne alcuni.

Quasi certamente il PlayStation Store proporrà anche sconti su PlayStation Plus e Now per il Black Friday, una buona occasione per abbonarsi per la prima volta o rinnovare la propria sottoscrizione risparmiando sul prezzo dell'abbonamento mensile, trimestrale e annuale ai due servizi PlayStation.