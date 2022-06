Quando inizia la Beta di Call of Duty Modern Warfare 2?

Activision ha confermato che Call of Duty Modern Warfare 2 avrà un'Open Beta, con l'accesso anticipato messo come bonus preorder per ogni versione del gioco. Attualmente, però, la compagnia non fa fornito nessun dettaglio su quando dovrebbe iniziare la Beta, promettendo maggiori dettagli nel prossimo futuro.

Tuttavia un potenziale indizio sul periodo in cui dovrebbe prendere il via potrebbe essere stato rivelato da Amazon, forse inavvertitamente, nella pagina dedicata alla prenotazione del nuovo sparatutto bellico sviluppato da Infinity Ward. Come fatto notare dall'insider Tom Henderson, infatti, nel riguardo in cui si parla dell'Open Beta, la piattaforma di e-commerce rivela che i codici per parteciparvi verranno spediti a partire dal 15 agosto 2022, lasciando dunque intendere un inizio fissato attorno a tale data.

Chiaramente potrebbe trattarsi di un placeholder o di un semplice errore da parte dell'azienda, pertanto l'informazione va presa con le pinze, tuttavia la Beta in piena estate appare plausibile e non è dunque da escludere che possa per l'appunto prendere il via a metà agosto.

In attesa di maggiori chiarimenti da parte di Activision o Infinity Ward, ricordiamo che l'Open Beta di COD Modern Warfare 2 si giocherà in anticipo su PlayStation in anticipo di ben cinque giorni rispetto alle altre piattaforme.