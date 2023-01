Quando inizia la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2? La nuova stagione dello sparatutto Activision prenderà il via a febbraio ma in leggero ritardo sulla tabella di marcia: ecco la nuova data da segnare sul calendario.

Inizialmente prevista per il primo febbraio, la partenza della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2 e Modern Warfare 2 è attesa per il 15 febbraio, un rinvio di due settimane che si è reso necessario per sistemare alcuni aspetti della nuova season in base ai feedback della community. Gli sviluppatori utilizzeranno il tempo extra per rifinire le meccaniche di base, il bilanciamento e offrire un contenuto maggiormente in linea con le richieste e le aspettative del pubblico.

Tra le novità troviamo il ritorno della modalità hardcore, la quale farà la sua comparsa nei due celebri sparatutto proprio con la stagione 2. La più recente patch ha corretto numerosi bug di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2, il team sta continuando a lavorare per risolvere problemi tecnici e garantire un miglior bilanciamento dell'esperienza, inoltre si lavora anche per ridurre il numero di cheater attivi, con l'obiettivo di eliminare i giocatori tossici e garantire la sicurezza dell'ambiente di gioco per tutti.