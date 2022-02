Apex Legends ha conquistato quasi 30 milioni di giocatori solamente nel 2021 e Respawn ha assicurato che il Battle Royale verrà supportato ancora a lungo. Il sistema di stagioni reso popolare da Fortnite si è rivelato vincente e anche per Apex le season rappresentano un vero e proprio punto di svolta capaci di riportare in gioco milioni di utenti.

Ma quando inizia la nuova stagione di Apex Legends? La Stagione 12 intitolata Ribellione, esce l'8 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. La nuova stagione introdurrà il personaggio di Mad Maggie in Apex Legends oltre a includere come di consueto nuove modalità e tanti altri contenuti, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Apex Legends Stagione 12.

Apex Legends è un Battle Royale sviluppato dagli autori di Titanfall e Star Wars Jedi Fallen Order, dopo un boom iniziale il titolo è stato messo in ombra dal successo di Fortnite e Call of Duty Warzone ma il 2021 ha rappresentato una vera e propria rinascita per Apex Legends, con oltre 28 milioni di nuovi videogiocatori che si sono uniti alla battaglia. Per il 2022, Respawn ed EA hanno promesso tanti nuovi contenuti e la stagione 12 sarà solo l'inizio di un lungo supporto per quest'anno. In tutto questo non bisogna dimenticare il lancio di Apex Legends Mobile per iPhone e Android, attualmente il gioco è in soft launch ma nel 2022 dovrebbe farei il suo debutto ufficiale.