Quando iniziano le offerte del Black Friday 2022 su PlayStation Store?

Quando inizia il Black Friday su PlayStation Store? Non c'è (ancora) una data precisa comunicata da Sony ma sappiamo che il il Black Friday 2022 è il 25 novembre e dunque possiamo aspettarci che le offerte prendano il via qualche giorno prima del Venerdì Nero.

Idealmente possiamo aspettarci le offerte del Black Friday su PlayStation Store al via tra il 21 e il 24 novembre ma non è escluso che Sony voglia partire la settimana precedente come già accaduto anche in passato, per saperne di più dobbiamo però attendere di scoprire la data di inizio del Black Friday PlayStation.

Per il Black Friday 2022, il PlayStation Store dovrebbe proporre una serie di sconti consistenti sulle esclusive PS4 e PS5 come The Last of Us Parte 1, Horizon Forbidden West, Ghostwire Tokyo, Gran Turismo 7, Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut, Demon's Souls, The Last of Us Parte 2, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Returnal. Senza dimenticare i giochi di terze parti come FIFA 23, Gotham Knights, A Plague Tale Requiem, Call of Duty Modern Warfare II, Assassin's Creed Valhalla e tanti altri.

E c'è chi si aspetta anche uno sconto sull'abbonamento PlayStation Plus, anche se per il momento si tratta solamente di una ipotesi e non ci sono conferme in merito.