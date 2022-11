Quando iniziano i Saldi Black Friday GameStop? Parte il conto alla rovescia per gli sconti

Premuratasi di lanciare la promo di GameStop con FIFA 23 gratis comprando Xbox Series S, la nota catena videoludica scalda i motori in vista del Black Friday 2022 e si appresta a dare inizio alle offerte che, come ogni anno, coinvolgeranno tutti gli appassionati di videogiochi PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

La pagina aperta per l'occasione su GameStop Italia ci ricorda l'imminente partenza delle Promo Black Friday 2022 e invita tutti i videogiocatori a non lasciarsi sfuggire questa importante occasione di risparmio.

Nel messaggio condiviso da GameStop si legge infatti che "il momento più atteso dell'anno si sta avvicinando! In occasione del Black Friday stiamo preparando delle offerte imperdibili, pensate per tutti gli appassionati del mondo gaming".

Chi si recherà in negozio o visiterà il sito ufficiale di GameStop Italia in coincidenza del Black Friday 2022 avrà modo di accedere a tantissime offerte per console, accessori e merchandising. Ovviamente, l'evento approntato dalla nota catena commerciale coinvolgerà anche i videogiochi, con numerosi sconti e promozioni che coinvolgeranno gli appassionati di PC gaming e i possessori di PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 o Xbox Series X/S.

Il festival dei risparmi delle Promo Black Friday di GameStop avrà ufficialmente inizio alle ore 10:00 di venerdì 17 novembre.