Quando iniziano gli sconti Black Friday 2020 online e nei negozi?

Quando inizia il Black Friday 2020? Quando partiranno gli sconti online e nei negozi per risparmiare? Novembre è il mese del Black Friday, ecco le date da segnare assolutamente sul calendario.

Il Black Friday 2020 è venerdì 27 novembre, il Black Weekend si terrà invece il 28 e 29 novembre mentre il 30 novembre è il giorno del Cyber Monday, il lunedì dedicato principalmente alle offerte sul web, ma non solo. Da lunedì 23 novembre inizierà la Black Friday Week, la Settimana del Black Friday, e molti rivenditori lanceranno i primi sconti e le offerte in attesa del Venerdì Nero. Ad oggi alcuni grandi rivenditori hanno già presentato le offerte pre Black Friday come il volantino Black Friday di Mediaworld, il Gaming Store di Amazon per il Black Friday e gli extra sconti Euronics Black Friday 2020.

