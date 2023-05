Quando iniziano l'Xbox Showcase e lo Starflied Direct dell'11 giugno?

Si avvicina sempre di più l'Xbox Showcase e lo Starfield Direct dell'11 giugno 2023, confermato tempo addietro da Microsoft e pronto a svelare il futuro di Xbox Series X/S, PC e Game Pass attraverso un evento ricco di annunci. E adesso sappiamo di preciso quando lo show inizierà.

Attraverso un aggiornamento sul sito ufficiale Xbox, Microsoft conferma che il suo prossimo grande evento avrà inizio domenica 11 giugno alle ore 19:00 italiane. Si inizierà con l'Xbox Games Showcase, incentrato su diverse World Premiere oltre ad aggiornamenti sui giochi già annunciati, e non è da escludere il potenziale reveal di qualche data d'uscita: in particolare gli occhi sono puntati sul nuovo Forza Motorsport e la sua possibile uscita quest'estate come lasciato intendere da alcuni indizi diffusi dalla stessa Microsoft. E' dunque molto probabile che una data per Forza Motorsport verrà rivelata nel corso dell'evento, dove si spera inoltre di rivedere in azione giochi da tempo scomparsi dai radar come Fable, Perfect Dark e Avowed.

Immediatamente dopo il termine dello Showcase sarà la volta dello Starfield Direct, che offrirà corposi aggiornamenti e nuove sequenze sull'atteso kolossal sci-fi di Bethesda, fissato in uscita per il 6 settembre 2023. Lecito aspettarsi dunque un focus sulle meccaniche di gioco, sulla narrativa e, magari, su altri dettagli del gioco fin qui mai rivelati.

Appuntamento dunque all'11 giugno 2023 ore 19: cosa vi aspettate dagli eventi Xbox?