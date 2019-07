Quando inizierà la Stagione 10 di Fortnite Battle Royale?

Secondo alcuni rumor la stagione 9 di Fortnite potrebbe concludersi con l'epica battaglia contro un gigantesco mostro, ma quando avverrà esattamente lo scontro e quando inizierà la stagione 10 del Battle Royale di Epic Games?

La Stagione 9 si concluderà ufficialmente il 18 luglio, una settimana prima della Fortnite World Cup, a differenza di quanto accaduto in passato però la stagione 10 non inizierà subito dopo la fine della season in corso. Epic Games ha infatti annunciato che gli sviluppatori di Fortnite si prenderanno due settimane di vacanza a luglio e torneranno a lavoro il primo agosto, ovvero nel giorno di partenza di Fortnite Stagione 10.

La nuova stagione del gioco andrà avanti di consueto per dieci settimane, terminando così a metà ottobre, ovvero ad autunno inoltrato, quando partirà la Stagione 11. Al momento Epic Games non si è sbilanciata riguardo i contenuti in arrivo ma ricordiamo che oggi partirà anche la Stagione 2 di Apex Legends con tanto di sfide e ricompense, fattore che potrebbe spingere gli sviluppatori di Fortnite a premere l'acceleratore su questo aspetto con l'obiettivo di "oscurare" il gioco di Respawn.