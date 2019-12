Quando inizieranno i Saldi Invernali 2019 di Steam? Gli ultimi leak svelano date e orari

Dopo aver assistito al lancio su Switch delle Offerte di Natale dell'eShop Nintendo, tra gli appassionati di PC gaming cresce l'attesa per l'inizio dei Saldi Invernali di Steam: proviamo allora a fare il punto della situazione con gli ultimi leak su data e orario di apertura.

In base alle ultimissime indiscrezioni raccolte e condivise dai colleghi di VG247.com, la prossima tornata di sconti dei Saldi Invernali di Steam dovrebbe partire alle ore 19:00 italiane di oggi, giovedì 19 dicembre, per poi concludersi tra due settimane esatte, nella giornata di giovedì 2 gennaio 2020. Le medesime date erano trapelate già da ottobre con un leak sugli sconti Steam di fine anno, poi puntualmente verificatisi con i Saldi di Halloween e quelli di Autunno.

Cosa ci attende per i saldi natalizi del 2019, quindi? L'anno scorso, in occasione dei Winter Sale del 2018 i vertici di Valve lanciarono una singolare iniziativa promozionale che ha permesso agli utenti di Steam di accedere a tutta una serie di contenuti attraverso una sorta di "baita digitale" contraddistinta da caselle ispirate al Calendario dell'Avvento.

Decisamente meno riuscito è stato invece l'esperimento compiuto con il Gran Premio dei Saldi Estivi di Steam, basato su di un programma di sconti a tempo che ha generato non poche incomprensioni tra gli appassionati e spinto Valve a operare dei cambiamenti in corsa (letteralmente!) per rendere meno confusionarie le meccaniche di accesso alle promozioni sui titoli inseriti nella propria Lista dei Desideri.