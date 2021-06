Quando nascono le sale giochi? Dai tempi d'oro al declino

Per tantissimi giocatori con ormai qualche anno sulle spalle le sale giochi sono state un tempio d'intrattenimento impossibile da dimenticare. Grandi cabinati consumati a suon di monetine pur di giocare con titoli spettacolari che non era possibile vedere sui PC e le console degli anni '80 e '90, restando per ore incollati davanti ai monitor.

Quando sono nate effettivamente le sale giochi? Le primissime versioni risalgono addirittura agli inizi del XX secolo: all'epoca ovviamente non esisteva nessun tipo di videogioco e ci si intratteneva soprattutto con giochi incentrati sulle biglie, come ad esempio il Bagatelle, molto popolare soprattutto in Francia. Una prima evoluzione avviene negli anni '30, epoca in cui si iniziavano ad intravedere i primissimi prototipi di flipper che sarebbero poi divenuti un elemento irrinunciabile all'interno di queste aree ricreative.

Le sale giochi come le intendiamo e conosciamo iniziano a fare la loro comparsa negli anni '70: è in quel periodo che iniziano a vedersi i primi esempi di videogiochi nella storia e di conseguenza delle primissime macchine operative tramite gettoni (note anche semplicemente come coin-op). Dai primi giochi molto rudimentali si passa a produzioni sempre più elaborate e belle da vedere, con le sale giochi che prendono definitivamente piede in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti passando per l'Europa. Ne vengono aperte innumerevoli in centri abitati e anche nelle aree turistiche (si pensi ad esempio ai cabinati un tempo immancabili negli stabilimenti balneari), visti come fonte di spensierato intrattenimento e di ritrovo sociale oltre che occasione d'oro per sperimentare giochi impossibili da trovare altrove.

Sfortunatamente, a partire dalla seconda metà degli anni '90 e soprattutto con l'inizio del nuovo millennio, le sale giochi vanno incontro a un lento ma costante declino che porterà al loro tramonto. Tra i motivi dietro la loro fine non solo il fatto che tanti titoli un tempo giocabili solo attraverso i cabinati hanno goduto di svariate conversioni per console o PC, ma anche perché il mercato dei videogiochi casalinghi ha segnato progressi tali da rendere le sale giochi sempre più obsolete. La maggior parte di questi locali chiusero per sempre i battenti divenendo un semplice ricordo: sebbene in Giappone e negli Stati Uniti continui ad esserci ancora un mercato seppur di nicchia, in Europa e in Italia è ormai un'impresa trovarne ancora una aperta. Persino gli stabilimenti balneari e i luoghi turistici hanno ormai detto addio ai cabinati. Ma con un po' di fortuna, però, ancora oggi da qualche parte è possibile trovare una di queste splendide macchine ancora operative: in tal caso provare ancora una volta l'ebbrezza di inserirci un gettono diviene quasi un dovere morale per ogni videogiocatore che ha vissuto quel periodo d'oro.

