Quando è nato il primo videogioco in assoluto e qual è stato?

Vi siete mai chiesti quando è nato il primo videogioco propriamente detto, e qual è stato? Ebbene, si tratta di una curiosità del tutto legittima, la cui risposta ci riporta alla metà del secolo scorso, nel 1952, in Inghilterra presso l'Università di Cambridge.

Fu il signor Alexander S. Douglas a creare, senza volerlo il primo videogame in assoluto. Si trattava di una trasposizione su schermo catodico del gioco che tutti conosciamo, Tris, in cui si vince allineando 3 cerchi o tre x su una griglia di 9 quadrati. Lo scopo del programma però non era quello di intrattenere, bensì faceva parte della dimostrazione pratica della tesi di dottorato di Douglas!

Per programmare OXO (così fu chiamato il software) fu usato un computer chiamato EDSAC (potete vederlo nella foto qui sopra), ovvero "Electronic Delay Storage Automatic Calculator", uno dei primi computer digitali automatizzati della storia, grande quanto una stanza. Facendo un salto avanti negli anni ci ritroviamo nel 1961 al MIT, dunque negli Stati Uniti, dove un gruppo di giovani scienziati riesce a dare movimento a dei puntini luminosi su uno schermo catodico collegato a un PDP-1, uno dei primi computer con dimensione "umana"; nasce così Spacewar!, il primo videogioco creato a scopo ludico.

Il vero sviluppo dei videogame inizia comunque negli anni '70, grazie ai cabinati che riempiono le sale gioco e intrattengono il pubblico con una grafica a dir poco essenziale (come quella di Pong o dello stesso Spacewar). Con l'avanzamento tecnologico, e soprattutto con la diffusione di console di dimensioni ridotte e personal computer, gli sviluppatori hanno via via migliorato la veste grafica e la complessità dei software arrivando a creare giochi sempre più realistici e costituendo una vera e propria industria videoludica.