Quando è lo State of Play di febbraio? Data e ora del prossimo evento su FF7 Rebirth

Neanche il tempo di riprenderci dai tanti annunci dello State of Play di gennaio che Sony, con la complicità di Square Enix, si prepara a catturare nuovamente le nostre attenzioni con un secondo evento mediatico interamente dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth.

Tra un video Deep Dive su Stellar Blade e uno spettacolare trailer di Death Stranding 2 On the Beach, l'ultimo show digitale approntato da Sony Interactive Entertainment ha fatto da sfondo all'annuncio di uno State of Play incentrato, appunto, sul nuovo capitolo attualizzato di FF7.

Nel corso di questo appuntamento imprescindibile per tutti gli appassionati di Cloud, Tifa e compagni, gli sviluppatori giapponesi al seguito di Naoki Hamaguchi promettono di riaprire una finestra sull'universo ruolistico di Final Fantasy 7 Rebirth per condividere nuove anticipazioni e, soprattutto, per mostrare delle scene di gameplay inedite che ci aiuteranno a tratteggiare i contorni dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica che ci attende dal 29 febbraio in esclusiva su PlayStation 5.

Come spiegatoci da Sony e Square Enix, il nuovo evento State of Play dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth si terrà a partire dalle ore 00:30 italiane della notte di martedì 6 febbraio. In attesa del nuovo appuntamento mediatico approntato da SIE e dal team diretto da Hamaguchi, vi lasciamo al resoconto della nostra intervista esclusiva agli sviluppatori di Final Fantasy 7 Rebirth.